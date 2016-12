Veith- Comeback lässt weiter auf sich warten

"Sie trainiert intensiv, es läuft sehr gut. Sie hat fast jeden Tag in der Früh eine Skieinheit auf der Reiteralm, dann Krafttraining und Therapie. So wie sie sich bereit fühlt, wird sie wieder Rennen fahren, aber es gibt nach wie vor keinen fixen Termin", erklärte Hoffmann. Es geht weiterhin darum, das Knie an eine stärkere Skibelastung zu gewöhnen.

Die Gesamtweltcupsiegerin von 2014 und 2015 hatte sich am 21. Oktober 2015 bei einem Trainingssturz auf dem Rettenbachferner in Sölden im rechten Knie das vordere Kreuzband, das rechte Seitenband, den Innen- und Außenmeniskus sowie die Patellarsehne gerissen.