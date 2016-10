Veith- Comeback in Ferne - 6 Wochen Krafttraining

Das Comeback von Anna Veith im alpinen Ski- Weltcup ist in die Ferne gerückt. Die Salzburgerin verlautete am Donnerstag auf einem Medientermin ihrer Skifirma Head in Sölden, dass sie in den nächsten fünf bis sechs Wochen einen Krafttrainingsblock einlegen wird. Frühestens im Dezember wird sie damit wieder auf Ski stehen. Im Video oben sehen Sie Veith beim Gletscher- Training vor ca. zwei Monaten.