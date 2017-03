Vanek verliert bei Panthers- Debüt in Philadelphia

Wie der mit einer Knieverletzung mehrere Wochen ausfallende Raffl musste am Donnerstag auch Michael Grabner beim 2:1 seiner New York Rangers in Boston zuschauen. Der Kärntner will aber bereits am Freitag wieder trainieren. "Es ist nichts Schlimmeres, nur eine kleine Pause" beruhigte Grabner, der sich am Mittwoch im Training eine Hüftblessur zugezogen hatte.

Der Villacher möchte so schnell wie möglich wieder an seine ausgezeichneten ersten Monate im Dress der Rangers anschließen. "Die letzten paar Spiele sind nicht so gelaufen, um diese Zeit spielen alle Teams defensiver", sagte der mit 26 Treffern beste Torjäger der Broadway Blueshirts. Insgesamt sei seine Debütsaison aber sehr erfreulich verlaufen. "Ich habe eine gute Chemie mit meinen Mitspielern und meinen Linienkollegen, wir werden hoffentlich in den letzten 15, 20 Spielen noch ein paar Tore schießen und das mit in die Play- offs nehmen."

Er sei froh, dass er nach einer mittelmäßigen Saison für Toronto von den Rangers eine Chance bekommen habe. "Es ist alles aufgegangen, ich habe sehr gute Mitspieler, wir haben eine Gaudi in der Kabine, das ist sehr wichtig." Und natürlich träumt auch der pfeilschnelle Stürmer vom Stanley Cup. "Wir haben eine sehr talentierte Mannschaft, eine gute stabile Defensive und wir können Tore schießen. Es ist alles möglich. Aber im Play- off kann jeder jeden schlagen, wie man in den letzten Jahren gesehen hat."