Vanek- Team Florida verliert im Rennen um Play- off

Thomas Vanek und die Florida Panthers haben am Montag in der NHL eine gute Möglichkeit ausgelassen, im Rennen um die Play- off- Teilnahme zu punkten. Die Panthers kassierten bei Nachzügler Buffalo eine 2:4- Niederlage. Vanek vermochte gegen seinen Ex- Klub, der 3:0 und 4:1 voranlag, keine Akzente zu setzen, er stand bei einem Gegentor auf dem Eis.