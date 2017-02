Vanek siegt mit Detroit aber geht leer aus

Die Detroit Red Wings haben in der National Hockey League (NHL) den zweiten Sieg nacheinander geholt. Das Team aus Michigan gewann am Samstagabend (Ortszeit) bei den Nashville Predators dank eines Treffers von Verteidiger Mike Green im ersten Drittel mit 1:0. Thomas Vanek ging in seinen 15:08 Minuten auf dem Eis leer aus. Herausragend war Wings- Goalie Petr Mrazek mit 42 parierten Schüssen.