Vanek scort doppelt bei Debüt für Red Wings

Thomas Vanek hat mit seinem neuen Klub, den Detroit Red Wings, am Samstag (Ortszeit) ein Testspiel der National Hockey- League (NHL) gegen die Toronto Maple Leafs mit 4:3 gewonnen. In seinem ersten Einsatz in der Joe Louis Arena von Detroit gelang dem von Minnesota Wild zu den Red Wings gewechselten Österreicher zwar kein Treffer, er lieferte aber die Assists zum 1:0 und zum 3:1.