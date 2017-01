Vanek- Pleite im Fußball- Stadion vor 40.000 Fans

Dass es überhaupt in die Overtime ging, lag an Antony Mantha, der 1,1 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit nach Vorarbeit von Vanek zum 4:4 traf. Damit hatten die Gastgeber in den letzten knapp acht Minuten einen Drei- Tore- Vorsprung noch aus der Hand gegeben. Doch dank Auston Matthews durften die "Ahornblätter" am Ende doch noch jubeln. Der erst 19- jährige US- Amerikaner traf 80 Sekunden vor Ende der Overtime mit seinem bereits 20. Saisontor zum 5:4- Endstand. Seinen ersten Treffer des Tages hatte der Nummer- eins- Draft in der 53. Minute zum zwischenzeitlichen 4:1 erzielt.

Eine Niederlage setzte es auch für den Kärntner Michael Raffl, der mit den Philadelphia Flyers 3:4 nach Penaltyschießen in Anaheim verlor und dabei keinen Scorerpunkt verbuchte.

NHL- Ergebnisse:

Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 5:4 n.V.

Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers 4:3 n.P.

Washington Capitals - Ottawa Senators 2:1