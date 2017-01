Ustjugow schreibt Tour- de- Ski- Geschichte

Der Russe Sergej Ustjugow hat seinen Siegeszug bei der Tour de Ski der Langläufer fortgesetzt. Der 24- Jährige gewann am Mittwoch in Oberstdorf auch die vierte Etappe und setzte damit eine Bestmarke, mit der er seine Gesamtführung weiter ausbaute. Vier Siege in Serie waren bei der Tour zuvor noch keinem Athleten gelungen.