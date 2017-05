USA & die Schweiz feiern lockere 3:0- Pflichtsiege

Das US- Team gewann am Mittwoch in Köln vor 7168 Zuschauern mit 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) gegen Aufsteiger Italien das dritte Spiel in Serie. Der bei den New York Islanders in der NHL engagierte Brock Nelson traf doppelt. Zum WM- Auftakt hatten die USA überraschend gegen Deutschland mit 1:2 verloren.

In Paris gewann die Schweiz mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) gegen Weißrussland vor nur 3212 Zuschauern auch ihre dritte von bisher vier Vorrundenpartien. Die Eidgenossen hatten am Vortag etwas überraschend gegen Co- Gastgeber Frankreich mit 3:4 verloren. Sowohl Italien als auch Weißrussland müssen den Abstieg aus der A- Gruppe fürchten.

Die Ergebnisse:

Gruppe A - 6. Spieltag:

USA - Italien 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Tore: Nelson (6., 26./SH), Lee (28./PP)

Slowakei - Deutschland

Gruppe B - 6. Spieltag:

Schweiz - Weißrussland 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Tore: Schäppi (18./PP), Ambühl (36.), Almond (48.)

Finnland - Slowenien