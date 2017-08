US Open: Thiem- Partie wird ab 17 Uhr fortgesetzt

Die Fortsetzung des Erstrundenspiels von Dominic Thiem bei den US Open geht am Mittwoch in New York wieder als erstes Spiel auf dem Grandstand um 17.00 Uhr MESZ (live im krone.at- Liveticker) in Szene. Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher führt gegen den Australier Alex de Minaur mit 6:4,6:1,1:0, sein Gegner beginnt mit dem Aufschlag.