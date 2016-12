US- Lagenstaffel mit Weltrekord, 2 Titel an Hosszu

Das US- Damenteam hat am Mittwoch bei den Kurzbahn- Weltmeisterschaften im Schwimmen in Windsor (Kanada) den Weltrekord über 4 x 50 m Lagen unterboten. Alexandra De Loof, Lilly King, Kelsi Worrell und Katrina Konopka blieben in 1:43,27 Minuten unter der von den Däninnen vor zwei Jahren bei der Doha- WM aufgestellten Bestmarke von 1:44,04.