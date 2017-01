US- Einreiseverbot soll nicht für Sportler gelten

Sportler und Funktionäre aus den vom US- Einreiseverbot betroffenen Ländern sollen Ausnahmegenehmigungen für die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen in den USA erhalten. Die US- Regierung habe angekündigt, in dieser Frage mit dem Nationalen Olympischen Komitee der USA (USOC) zusammenzuarbeiten.