Unsere ÖSV- Damen fahren bei Gut- Sieg nur hinterher

Kombination und Abfahrt waren für Gut noch eine Enttäuschung. Im Super- G lief es für die Titelverteidigerin im Gesamtweltcup deutlich besser. Mit tollen Schwüngen knallte sie die Bestzeit in den Schnee: "Ich war froh, dass ich wieder das zeigen konnte, was ich kann." An diese kam danach nur noch Weirather heran. "Unten habe ich leider ein bisschen Zeit verloren, unsere Battles gehen zu oft zugunsten von Lara aus", schmunzelte die Zweitplatzierte.

Tina Weirather Foto: AP

Unsere ÖSV- Asse konnten an das Erfolgserlebnis des Vortages nicht anknüpfen. Cornelia Hütter, am Samstag noch Abfahrtszweite, schied im oberen Teil nach einem Torfehler aus. "Ich bin zu direkt gewesen, dann hat es mich ausgedreht - so schnell geht es. Man muss immer voll riskieren, gestern ist es aufgegangen, heute eben nicht." Als beste Österreicherin landete Stephanie Venier (+1,72) auf Platz sechs. "Es war sehr schwierig. In dem Lauf ist alles drin, drehend und dann wieder ganz gerade", so die 22- Jährige.

Für die Damen geht es am Dienstag in Courchevel mit einem Riesentorlauf weiter.

Das Ergebnis:

1. Lara Gut (SUI) 1:23,24 Min.

2. Tina Weirather (LIE) 1:23,37 +0,13 Sek.

3. Elena Curtoni (ITA) 1:24,45 +1,21

4. Nadia Fanchini (ITA) 1:24,48 +1,24

5. Tessa Worley (FRA) 1:24,56 +1,32

6. Stephanie Venier (AUT) 1:24,96 +1,72

7. Ilka Stuhec (SLO) 1:24,99 +1,75

8. Joana Hählen (SUI) 1:25,04 +1,80

9. Francesca Marsaglia (ITA) 1:25,14 +1,90

10. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:25,17 +1,93

11. Jasmine Flury (SUI) 1:25,22 +1,98

12. Priska Nufer (SUI) 1:25,25 +2,01

13. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:25,44 +2,20

14. Marta Bassino (ITA) 1:25,45 +2,21

15. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:25,52 +2,28

. Christine Scheyer (AUT) 1:25,52 +2,28

17. Johanna Schnarf (ITA) 1:25,55 +2,31

18. Laurenne Ross (USA) 1:25,64 +2,40

19. Corinne Suter (SUI) 1:25,66 +2,42

20. Federica Brignone (ITA) 1:25,68 +2,44

21. Mirjam Puchner (AUT) 1:25,96 +2,72

22. Tiffany Gauthier (FRA) 1:25,97 +2,73

23. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:26,08 +2,84

24. Valerie Grenier (CAN) 1:26,10 +2,86

25. Elisabeth Görgl (AUT) 1:26,12 +2,88

26. Elena Fanchini (ITA) 1:26,20 +2,96

27. Denise Feierabend (SUI) 1:26,35 +3,11

28. Edit Miklos (HUN) 1:26,40 +3,16

29. Stacey Cook (USA) 1:26,43 +3,19

30. Breezy Johnson (USA) 1:26,46 +3,22

Weiter:

33. Nina Ortlieb (AUT) 1:26,86 +3,62

Ausgeschieden u.a.: Cornelia Hütter, Sabrina Maier (beide AUT), Marusa Ferk (SLO), Michelle Gisin (SUI), Sofia Goggia (ITA), Viktoria Rebensburg (GER), Marie- Michele Gagnon (CAN)