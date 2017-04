Unser Volleyball- Meister "flieht" nach Deutschland

Kleinmann: "TSV Unterhaching Volleyball hat bei der deutschen Liga um eine Wildcard angesucht. Die Hinweise verdichten sich, dass Hypo Tirol mit der Unterhachinger Spiellizenz in der deutschen Bundesliga antreten möchte." Hypo Tirol- Manager Hannes Kronthaler soll planen, die Mehrheitsanteile von TSV Unterhaching zu erwerben, um dann die Spiele abwechselnd in Unterhaching und Innsbruck auszutragen.

Foto: GEPA

Titelverteidiger Hypo Tirol führt in der aktuellen Finalserie der Austria Volley League stellten derzeit mit 2:1 gegen Aich/Dob. Die Innsbrucker haben am Dienstag (20.20 Uhr) zuhause die Chance auf den nächsten "Matchball". Die Serie wird aber von der Diskussion um die Nichtnennung der Tiroler für 2017/18 wegen eines Sponsorenstreits mit dem Verband (ÖVV) überschattet.

"Der Streit um die DenizBank AG- Werbebanden und die darauf zurückzuführende Nicht- Nennung der Tiroler für die nächste Saison soll also nur ein Vorwand, um dem ÖVV und mir die Schuld für den geplanten Absprung nach Deutschland in die Schuhe schieben zu können", so Kleinmann zum Sponsorenstreit.