Unfassbar! Nobody Ofner siegt in Wimbledon weiter

Einfach unfassbar! Ein 21- jähriger Nobody aus der Steiermark, Sebastian Ofner, erlebt ein wahres Sportmärchen! Erst die Qualifikation in Wimbledon geschafft - und jetzt steht er bei seinem ersten ATP- Turnier, dem legendärsten Event der Tennis- Welt, in Runde drei! Nach seinem Erstrundensieg gegen Belluci (Bra) schlug er Donnerstag Abend die Nummer eins der USA, Jack Sock, in einem Fünfsatz- Krimi! Im Video oben sehen Sie Ofner im Interview mit Sky Sport News nach seinem Erstrundensieg.