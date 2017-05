Unfallflucht! Verfahren gegen Dortmund- Star

"Weiter möchte ich mich zu dem Fall nicht äußern", betonte der Jurist und verwies auf das schwebende Verfahren. Laut "Bild" wurde ein Strafbefehl gegen den Iberer von 120.000 Euro sowie ein Fahrverbot für neun Monate verhängt.

Der Abwehrspieler des deutschen Bundesligisten hat offenbar dagegen Einspruch eingelegt. Guerreiros Porsche 911 Turbo war angeblich beim Abbiegen an einer Kreuzung in Dortmund mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, wobei der BVB- Profi offensichtlich die Vorfahrtregelung nicht beachtet haben soll. Der Borussen- Spieler soll sich den Schaden angeschaut haben, dann allerdings davongefahren sein. Später soll sich Guerreiro allerdings bei der Polizei gemeldet und zugegeben haben, in den Unfall verwickelt gewesen zu sein.