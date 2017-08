Unfallflucht! Strafe für Dortmund- Star Guerreiro

Neun Monate nach einer Unfallflucht muss Fußballprofi Raphael Guerreiro vom deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund 90.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Das hat das Dortmunder Amtsgericht am Mittwoch entschieden. Guerreiro hatte zuvor gestanden, am 21. November 2016 in Dortmund einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und trotzdem weitergefahren zu sein.