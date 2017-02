Umfrage: Keiner "nervt" so wie Marko Arnautovic

Niki Lauda ist der bekannteste heimische Promi. Neun von zehn Österreichern kennen den Ex- Rennfahrer, wie eine aktuelle, am Donnerstag präsentierte Umfrage von Marketagent.com ergab. Skisportlerin Anna Veith darf den Titel als sympathischster (49,4 Prozent) und auch attraktivster (65,1 Prozent) Promi für sich beanspruchen. Fußballer Marco Arnautovic "nervt" am meisten (38 Prozent gaben das an). Im Video oben sehen Sie den ÖFB- Kicker beim "Gaberln".