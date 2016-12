Überragender Burgstaller schießt Nürnberg zum Sieg

Guido Burgstaller hat sein Standing als Toptorschütze der zweiten deutschen Bundesliga am Freitagabend untermauert. Der 27- Jährige erzielte beim 2:0- Auswärtserfolg des 1. FC Nürnberg bei Fortuna Düsseldorf in seinem 15. Saisonspiel bereits seinen 13. Treffer. Stuttgarts Simon Terodde hat als erster Verfolger in der Torjägerwertung drei Treffer weniger auf dem Konto.