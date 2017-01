"Überflieger" Stefan Kraft in Garmisch Dritter

Der Salzburger musste sich in Garmisch- Partenkirchen als Dritter dem Norweger Daniel Andre Tande und Olympiasieger Stoch geschlagen geben.

Kraft fehlen vor dem dritten Bewerb in Innsbruck am Mittwoch aber nur 0,8 Punkte auf Stoch. Neuer Dritter ist Tande mit 6,6 Punkten Rückstand.

Foto: GEPA

Der bisher drittplatzierte Michael Hayböck rutschte nach Rang zehn in Garmisch auf Gesamtrang sechs zurück. Im Video oben sehen Sie eine Aufwärmübung des letztlich auf Platz 21 gelandeten Andi Kofler (247,7).

Das Ergebnis:

1. Daniel- Andre Tande (NOR) 289,2 Punkte (138,0/142,0 Meter)

2. Kamil Stoch (POL) 286,0 (135,5/143,0)

3. Stefan Kraft (AUT) 282,4 (137,0/140,0)

4. Markus Eisenbichler (GER) 278,9 (136,5/139,5)

5. Domen Prevc (SLO) 278,5 (136,0/139,0)

6. Piotr Zyla (POL) 278,1 (137,0/137,0)

7. Maciej Kot (POL) 269,6 (135,5/135,0)

8. Stephan Leyhe (GER) 268,8 (135,5/134,0)

9. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 268,1 (133,0/137,0)

10. Michael Hayböck (AUT) 265,3 (133,0/135,5)

11. Peter Prevc (SLO) 263,2 (130,5/133,5)

12. Manuel Fettner (AUT) 259,5 (133,5/132,5)

13. Andreas Wellinger (GER) 259,0 (133,0/131,0)

14. Andreas Stjernen (NOR) 258,5 (131,0/133,0)

15. Richard Freitag (GER) 254,9 (131,0/131,5)

16. Stefan Hula (POL) 253,7 (131,0/131,5)

17. Roman Koudelka (CZE) 253,0 (129,0/132,5)

18. Jewgenij Klimow (RUS) 251,3 (132,0/130,0)

19. Jakub Janda (CZE) 250,5 (131,0/128,5)

20. Dawid Kubacki (POL) 250,2 (128,5/132,0)

21. Severin Freund (GER) 247,7 (128,5/131,5)

21. Andreas Kofler (AUT) 247,7 (132,5/129,5)

23. Anders Fannemel (NOR) 246,6 (130,0/131,0)

24. Cene Prevc (SLO) 243,9 (130,0/127,5)

25. Markus Schiffner (AUT) 240,2 (127,0/129,5)

26. Andreas Wank (GER) 239,0 (128,5/130,0)

27. Florian Altenburger (AUT) 237,5 (125,0/128,5)

28. Karl Geiger (GER) 236,5 (128,0/126,0)

29. Jernej Damjan (SLO) 233,9 (125,0/129,5)

30. Robert Johansson (NOR) 228,7 (124,5/127,0)

Der Stand in der Vierschanzentournee- Gesamtwertung:

1. Kamil Stoch (POL) 591,2 Punkte

2. Stefan Kraft (AUT) 590,4

3. Daniel Andre Tande (NOR) 584,6

4. Markus Eisenbichler (GER) 572,0

5. Piotr Zyla (POL) 570,0

6. Michael Hayböck (AUT) 561,5

7. Manuel Fettner (AUT) 554,4

8. Maciej Kot (POL) 548,5

9. Peter Prevc (SLO) 545,0

10. Stephan Leyhe (GER) 538,2

Weiters:

16. Andreas Kofler (AUT) 527,4

25. Markus Schiffner (AUT) 487,0

33. Florian Altenburger (AUT) 346,2

50. Elias Tollinger (AUT) 109,3

Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Domen Prevc (SLO) 590 Punkte

2. Daniel- Andre Tande (NOR) 532

3. Stefan Kraft (AUT) 491

4. Kamil Stoch (POL) 483

5. Markus Eisenbichler (GER) 359

6. Maciej Kot (POL) 343

7. Michael Hayböck (AUT) 329

8. Manuel Fettner (AUT) 328

9. Severin Freund (GER) 309

10. Andreas Kofler (AUT) 248

11. Peter Prevc (SLO) 190

12. Piotr Zyla (POL) 180

13. Andreas Stjernen (NOR) 178

14. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 176

15. Richard Freitag (GER) 164

Weiters:

34. Markus Schiffner (AUT) 28

45. Florian Altenburger (AUT) 4

Der Stand im Nationencup:

1. Österreich 1728 Punkte

2. Polen 1647

3. Deutschland 1609

4. Slowenien 1110

5. Norwegen 1095

6. Japan 334

7. Tschechien 324

8. Frankreich 176

9. Russland 115

10. Schweiz 85