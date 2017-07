U21- Teamspieler Kvasina wechselt nach Enschede

D as passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys, hier das Wichtigste vom Tag im Überblick:

13:43 Uhr: +EISHOCKEY+

99ers- Tormanntrainer Parkkila wechselte in NHL

Tormanntrainer Jussi Parkkila ist am Donnerstag von den Graz 99ers in die NHL zu den Colorado Avalanche gewechselt. Der 40- jährige Finne ist damit der erste Trainer in der Geschichte der Erste Bank Eishockey Liga, der direkt einen Vertrag in der besten Eishockey- Liga der Welt erhielt. "Das ist nicht nur eine Ehre für Graz, sondern auch ein riesiges Kompliment für die 99ers", freute sich Head Coach Doug Mason. Nachfolger wird der 36- jährige Kanadier Jeff Battah, der bereits neun Jahre als Tormanntrainer gearbeitet hat.

13:37 Uhr: +FUSSBALL+

Marko Kvasina wechselt von Austria Wien zu Twente Enschede

Jetzt ist es offiziell. U21- Teamspieler Marko Kvasina wechselt von der Wiener Austria zu Twente Enschede in die niederländische Eredivise. Kvasinas Vertrag bei den Veilchen war ausgelaufen. Somit konnte der 1,94m große Stürmer ablösefrei nach Eschende wechseln. Der 20- jährige Kvasina bindet sich für vier Jahre an den Ex- Klub von Mark Janko.

12:45 Uhr: +FUSSBALL+

Valencia wechselt von West Ham nach Mexiko

Stürmer Enner Valencia ist von West Ham zum mexikanischen Erstligisten Tigres gewechselt. Das teilte der Premier- League- Klub, der mit ÖFB- Kicker Marko Arnautovic in Verbindung gebracht wird, am Donnerstag mit. Der 27- jährige Internationale aus Ecuador erzielte in zwei Saisonen bei den Londonern in 54 Ligaspielen nur acht Tore, hatte zwischendurch aber oft mit Verletzungen zu kämpfen. Vergangene Spielzeit war Valencia an Everton verliehen, dort traf in 23 Spielen dreimal. Über die genaue Höhe der Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht.

12:31 Uhr: +EISHOCKEY+

VSV verpflichtet US- Verteidiger Shields

Der Villacher SV hat am Donnerstag die Verpflichtung des Verteidigers David Shields für die kommende Saison in der EBEL bekannt gegeben. Der 26- jährige US- Amerikaner wurde 2009 in der sechsten Runde von den St. Louis Blues gedraftet, hatte aber bisher nur in der AHL gespielt. In den vergangenen zwei Jahren war Shields für die Utica Comets tätig, für die er in 80 Spielen drei Tore erzielte und 17 Assists leistete.

10:28 Uhr: +SKISPRINGEN+

Auftakt des Sommer- GP ohne Weltmeister Kraft

Doppel- Weltmeister Stefan Kraft fehlt noch im ÖSV- Aufgebot, wenn die Skispringer am Freitag (Teambewerb) und Samstag (Einzel) in Wisla die erste von sieben Stationen des Sommer- Grand- Prix absolvieren. Der Weltcupsieger steigt wie Michael Hayböck erst später in die Serie ein. Gregor Schlierenzauer und Jung- Ehemann Andreas Kofler führen das Septett in Polen an.

Kraft und Hayböck widmen sich vorerst weiter dem Training. "Sie hatten nach der Saison viele Termine", begründete Cheftrainer Heinz Kuttin. Ein erster internationaler Vergleich ist beim zweiten Bewerb in Hinterzarten (29. Juli) geplant, am Ende des Grand- Prix soll sich das Duo schon stark präsentieren. "Der Fokus liegt für sie ganz klar auf Hinzenbach und dem Finale in Klingenthal", betonte Kuttin. Der Kärntner hat die drei ÖSV- Kader- Gruppen seit dem Frühjahr schon zu fünf Trainingslehrgängen zusammengezogen und dabei auch die Junioren- WM- Gruppe involviert.

9:51 Uhr: +BASKETBALL+

Neue NBA- Regeln sollen Spielfluss verbessern

Die NBA will mit neuen Regeln den Spielfluss verbessern. Ab der kommenden Saison verringert die beste Basketball- Profiliga der Welt deshalb die Zahl der Auszeiten von maximal 18 pro Spiel auf 14, wie der Ligaverband am Mittwoch mitteilte. In den letzten drei Spielminuten darf jedes Team künftig nur noch zwei Auszeiten statt wie bisher drei nehmen.

Die Länge der Auszeiten wurde auf 75 Sekunden vereinheitlicht. Zudem soll verstärkt auf die Einhaltung der 15- minütigen Halbzeitpause geachtet werden, die unmittelbar nach Ende des zweiten Viertels beginnt. Für Verzögerungen soll es Strafen geben. "Wir waren mehr auf das Tempo und den Spielfluss fokussiert", sagte NBA- Chef Adam Silver. "Besonders am Ende von Spielen gab es zu viele Unterbrechungen. Diese neuen Regeln werden einen spürbaren Einfluss haben, besonders am Spielende", betonte Silver.

Neben den Regeländerungen beschloss der Aufsichtsrat der Liga, das Ende der Transferperiode im Februar vorzuziehen. Stichtag wird ab der kommenden Saison der Donnerstag vor dem alljährlichen All- Star- Spiel sein. Bisher war es der Donnerstag danach.

8:37 Uhr: +FOOTBALL+

Dallas Cowboys wertvollster Klub der Welt

Die Dallas Cowboys aus der NFL sind auch 2017 der wertvollste Klub der Welt. Nach Angaben des US- Wirtschaftsmagazins Forbes steigerten die Cowboys ihren Wert um fünf Prozent auf umgerechnet knapp 3,7 Milliarden Euro. Neue Nummer zwei sind die Baseballer der New York Yankees (3,24). Nur noch die Nummer fünf im Ranking ist Real Madrid. Die Königlichen wurden von Forbes auf einen Wert von 3,13 Milliarden Euro taxiert und büßten damit drei Plätze ein.

17:05 Uhr: +FUSSBALL+

Austria Lustenau holt Ex- Vienna- Spieler Güclü

Austria Lustenau hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Erste- Liga- Verein aus Vorarlberg vermeldete am Mittwoch die Verpflichtung von Kürsat Güclü, der zuletzt bei der Vienna kickte. Dort hatte der heute 23- Jährige schon Bekanntschaft mit Lustenau- Trainer Andreas Lipa gemacht. Der junge Österreicher soll vor allem im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen.

16:50 Uhr: +FUSSBALL+

Dani Alves unterschrieb bei PSG

Der französische Vizemeister Paris Saint- Germain hat Dani Alves für zwei Spielzeiten unter Vertrag genommen. Das gab der Hauptstadtklub am Mittwoch bekannt. Der 34- jährige Rechtsverteidiger aus Brasilien, der mit dem FC Barcelona dreimal die Champions League gewann, kommt von Juventus Turin. Er ist die zweite Sommer- Neuverpflichtung von PSG nach dem Spanier Yuri Berchiche.

"Ich bin extrem glücklich, bei Paris Saint- Germain gelandet zu sein. In den letzten Jahren habe ich Gelegenheit gehabt, das außergewöhnliche Wachstum des Klubs mitzuverfolgen, der eine Hochburg im europäischen Fußball geworden ist", wurde der Routinier auf der Webseite zitiert. "Ich bin mir sicher, wir werden große Momente teilen", machte er den Fans Hoffnung.

16:01 Uhr: +FUSSBALL+

Atletico Madrid verpflichtet Vitolo von Sevilla

Atletico Madrid hat am Mittwoch die Verpflichtung des Angreifers Vitolo verkündet. Der Teamspieler erhielt bei den Madrilenen einen Fünfjahresvertrag. Allerdings wird der 27- Jährige für die kommende Halbsaison an dessen Heimatklub UD Las Palmas verliehen, weil es Atletico vom Weltverband FIFA bis zum Anfang des kommenden Jahres verboten ist, Neuzugänge zum Einsatz zu bringen.

Atletico war dazu wegen Regelverstößen bei der Verpflichtung von Jugendspielern verurteilt worden. Dem Transfer war ein spektakuläres Tauziehen vorausgegangen. Am vorigen Sonntag schien der Wechsel des elffachen Teamspielers, der mit bürgerlichem Namen Victor Machin Perez heißt, nach Madrid schon perfekt zu sein, aber einen Tag später kündigte der FC Sevilla an, sich mit dem Spieler auf eine Vertragsverlängerung geeinigt zu haben. Es fehlte nur noch die Unterschrift des Spielers.

Am Mittwoch erklärte sich Atletico bereit, die vertraglich festgesetzte Ablösesumme für Vitolo zu zahlen. Der Spieler gab dem FC Sevilla daraufhin einen Korb, flog nach Madrid und ließ sich von Atletico die vorbereiteten Unterlagen zur Auflösung seines Vertrags mit den Andalusiern, mit denen er von 2014 bis 2016 dreimal in Folge die Europa League gewonnen hatte, geben. Die Papiere hinterlegte er persönlich bei der spanischen Profi- Liga LFP.

13:40 Uhr: +FUSSBALL+

Ex- Bayern- Star Scholl bleibt weiterhin ARD- Experte

Mehmet Scholl und die ARD haben, auf einem Friedensgipfel, die Probleme, die beim Confederations Cup aufgetreten sind, beigelegt. Scholl reiste aus Russland ab, weil er nicht über den Doping- Verdacht gegen die russische Nationalmannschaft sprechen wollte. Daraufhin wurde er für das restliche Turnier durch Thomas Hitzlsperger ersetzt. Nach diesem Eklat stand die langjährige Zusammenarbeit auf der Kippe. Diese wird nun aber fortgesetzt. Der Vertrag des Europameisters von 1996 bei der ARD läuft noch bis zur WM 2018. Seinen nächsten Auftritt als TV- Experte wird Scholl am 14. August, im Rahmen der Cup- Partie zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC Berlin, haben.

12:02 Uhr: +FUSSBALL+

Christopher Drazan wechselt zu Austria Lustenau

Zweitligist Austria Lustenau hat Christopher Drazan verpflichtet. Der 26- jährige Flügelspieler unterschrieb bei den Vorarlbergern einen Einjahresvertrag, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. "Die Austria und ich haben das gleiche Ziel - wir wollen in die Bundesliga. Dafür werden wir hart arbeiten", sagte der Ex- Rapidler.

Drazan war zuletzt in der Bundesliga bei St. Pölten engagiert, kam in der vergangenen Saison aufgrund von Verletzungen aber nur zu neun Einsätzen.

11:24 Uhr: +FUSSBALL+

Auszug offiziell: Die Allianz Arena gehört nun dem FC Bayern alleine

Wie der deutsche Rekordmeister Bayern München mitteilt, wurde mit dem Lokalrivalen 1860 München eine Einigung erzielt. Somit ziehen die Löwen, die in die vierte Liga abgestiegen sind, aus der ungeliebten Allianz Arena aus. Künftig wird 1860 wieder im Stadion an der Grünwalder Straße spielen. Die 75.000 Zuschauer fassende Allianz Arena ist somit nur noch die Spielstätte des FC Bayern. Präsident Uli Hoeneß hatte, für den Fall eines Auszugs, angekündigt, die Arena mit Sitzen in der Farbe des FC Bayern (rot) auszustatten.

09:35 Uhr: +BASEBALL+

American League gewann 88. MLB- All- Star- Spiel

Die Auswahl der American League hat das diesjährige All- Star- Spiel in der MLB nach "Extra Innings" gewonnen. Mit 2:1 setzte sich die Mannschaft um Home- Run- Derby- Sieger Aaron Judge am Dienstag in Miami gegen die Auswahl der National League durch.

Für die Entscheidung bei der 88. Auflage des MLB- All- Star- Game sorgte Robinson Cano von den Seattle Mariners, der im zehnten Inning mit seinem "Home Run" den gewinnbringenden Punkt schaffte. Cano wurde auch als wertvollster Spieler (MVP) der Partie ausgezeichnet.

Jonathan Schoop von den Baltimore Orioles brachte nach einem "Single" von Minnesota- Twins- Spieler Miguel Sano die American League bereits im fünften Inning in Führung. Yadier Molina von den St. Louis Cardinals beförderte den Ball im sechsten Inning per "Home Run" aus dem Stadion und stellte dadurch den 1:1- Ausgleich her. Durch den Sieg konnte die American League die ewige Serie gegen die National League mit nun jeweils 43 Siegen ausgleichen. Zweimal endete das sogenannte "Midsummer Classic" unentschieden.

09:06 Uhr: +FUSSBALL+

Ron- Robert Zieler wechselt zurück in die Bundesliga

Der Bundesligaaufsteiger VfB Stuttgart hat sich, auf der Torhüterposition, prominent verstärkt. Die Schwaben holten Ron- Robert Zieler von Leicester City. Erst vergangenen Sommer war Zieler von Hannover 96 zum Klub von Christian Fuchs gewechselt. In England hatte er einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Zieler, der 2014 bei der WM in Brasilien als dritter Torhüter im Kader stand und mit dem DFB- Team Weltmeister wurde, konnte sich gegen die langjährige Nummer eins der "Foxes" Kaspar Schmeichel jedoch nicht durchsetzen. In Stuttgart unterschrieb der 28- Jährige nun ebenfalls einen Vertrag bis 2020. Die Ablöse soll bei geschätzten vier Millionen Euro liegen. Der bisherige Stammgoalie in Stuttgart war der Australier Mitch Langerak. Mit ihm wird sich Zieler nun ein Duell um die Position zwischen den Pfosten liefern.

