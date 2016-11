U21- Kader vorerst ohne Gregoritsch und Lazaro

"Ich habe das mit Werner Gregoritsch besprochen. Wir wollen das erste Spiel abwarten, danach können wir den Kopf nochmals zusammenstecken und besprechen, was möglich wäre", betonte Koller am Mittwoch in Wien, dass es noch zu Nachnominierungen für das entscheidende Quali- Rückspiel der U21- Mannschaft am 15. November in Albacete kommen könnte. Österreichs Nationalteam bestreitet am selben Tag in Wien ein freundschaftliches Länderspiel gegen Slowakei.

Werner Gregoritsch berief indes am Mittwoch mit Austria- Mittelfeldspieler Dominik Prokop einen Neuling in seinen 23- Mann- Kader. Christian Gartner, Arnel Jakupovic und Sascha Horvath sind nach Verletzungen bzw. Krankheit noch nicht einsatzbereit.

ÖFB- U21- Kader für das EM- Play- off gegen Spanien:

Tor: Daniel Bachmann (Stoke City), Markus Kuster (SV Mattersburg), Andreas Leitner (Admira Wacker Mödling)

Abwehr: Lukas Gugganig (SpVgg Greuther Fürth), Lukas Jäger (SCR Altach), Philipp Lienhart (Real Madrid), Christoph Martschinko (Austria Wien), Phillipp Mwene (1. FC Kaiserslautern), Ylli Sallahi (Karlsruher SC), Christian Schoissengeyr (Sturm Graz), David Stec (SKN St. Pölten), Maximilian Wöber (Rapid Wien)

Mittelfeld: Florian Grillitsch (Werder Bremen), Konrad Laimer (Red Bull Salzburg), Thomas Murg (Rapid), Dominik Prokop (Austria), Xaver Schlager (Red Bull Salzburg), Marc- Andre Schmerböck (Sturm Graz), Tarkan Serbest (Austria), Dominik Wydra (VfL Bochum)

Angriff: Nikola Dovedan (SCR Altach), Kevin Friesenbichler (Austria), Marko Kvsina (Austria)