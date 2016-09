TV- Experte kritisiert ÖFB- Kapitän Baumgartlinger

Javier Hernandez "Chicharito" erlöste die feldüberlegenen Mannen von Ex- Salzburg- Trainer Roger Schmidt in der 74. Minute mit seinem Kopftor nur vermeintlich. Denn in der vierten Minute der Nachspielzeit stellte Kamil Glick das Spielgeschehen mit einem Weitschuss komplett auf den Kopf. Der kurz zuvor eingewechselte ÖFB- Kapitän Julian Baumgartlinger stand dabei etwas zu weit weg von seinem Gegenspieler.

Foto: AFP or licensors

"Da bringen sie in der 90. Minute extra Baumgartlinger, um defensiv stabiler zu sein und wahrscheinlich um Glik zu bewachen und dann ist da ein Loch von fünf Metern", gibt "Sky"- Experte Erik Meijer dem Neo- Leverkusener die Schuld am späten Gegentreffer. Ein herber Rückschlag für Baumgartlinger im Kampf um einen Platz in der Startelf des deutschen Bundesligisten.

Baumgartlinger kam in der heurigen Spielzeit bisher vier Mal zum Einsatz. Bei Leverkusens zwei Saisonniederlagen stand der 28- Jährige jeweils in der Startelf. Seine ÖFB- Teamkollegen Aleksandar Dragovic und Ramazan Özcan kamen gegen Monaco nicht zum Zug.

