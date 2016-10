Turnier in Wien: In zwei Stunden um 250.000 Dollar

Eine Show der Superlative zum "Aufwärmen" für den Tennis- Klassiker in der Wiener Stadthalle! Am 24. Oktober startet der "500er"- Hit am Vogelweideplatz, einen Tag vorher spielen sich sechs Stars einen Preisgeld- Jackpot aus. Sechs Spieler duellieren sich bei den Tie Break Tens (ab 19 Uhr) um den Siegerscheck von 250.000 Dollar. Gestartet wird in zwei Dreiergruppen, die ersten beiden steigen ins Semifinale auf. Und der Champions des Tie- Break- Turniers (10 Punkte) kassiert das ganze Geld. "Aufregend, spannend und packend", freut sich Wiens Turnier- Macher Herwig Straka über die Premiere in der Stadthalle, "in zwei Stunden kann man 250.000 Dollar gewinnen. Ein Format, das die Fans von den Sitzen reißt!"

Muster als Turnierdirekor des Tie- Break- Spektakels

Vier Starter stehen bereits fest: Lokalmatador Dominic Thiem, Frankreichs "Tennis- Boxer" Jo- Wilfried Tsonga, der doppelte Wien- Sieger Tommy Haas und Legende Goran Ivanisevic. Der Kroate triumphierte in Wimbledon vor 15 Jahren, hat bei den Fans in Wien noch immer Kultstatus. Mit Andy Murray wird verhandelt, die Show wird in mehreren Ländern live im TV übertragen. Und als Turnierdirekor des Tie- Break- Spektakels fungiert Thomas Muster.

Erstmals wurde diese kurzweilige Schlagabtausch in der Londoner Royal Albert Hall präsentiert, der einstige Weltranglisten- Erste Thomas Muster schwärmt: "Das dürfen sich die Fans nicht entgehen lassen, nichts ist spannender."

Auch Thiem freut sich auf den ausgefallenen "Tennis- Krimi" in Wien. "Da kann man gleich ein paar Matchsituationen vor Tausenden Fans proben, ein perfekter Start in das Turnier." Zwei Tage später, am 25. Oktober, bestreitet dann Dominic sein Erstrunden- Spiel im Hauptbewerb.