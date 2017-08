Tumulte vor Rapid - LASK: Polizei musste ausrücken

Vor dem Spiel Rapid gegen LASK (1:0) hat am Samstag die Polizei ausrücken müssen: Laut Exekutive haben etwa 30 bis 40 vermummte Personen per Sonderzug am Bahnhof Wien- Hütteldorf ankommende LASK- Fans mit grünen Farbbeuteln und Steinen beworfen.