Türkei- Wechsel fix! Filipovic verlässt die Austria

Der FK Austria Wien hat am Freitagabend den Wechsel von Petar Filipovic zu Konyaspor als fix vermeldet. Der Innenverteidiger wechselt in die Türkei zu Konyaspor und machte dabei laut Angaben seines Ex- Vereins von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch. (Im Video oben sehen Sie die Highlights des 2:0- Erfolgs der Austria gegen den LASK!)