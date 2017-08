Trotz Pleite! Doppler/Horst als Pool- Zweite weiter

Die Österreicher Clemens Doppler/Alexander Horst sind am Dienstag als Gruppenzweite ins WM- Sechzehntelfinale der Beach- Volleyballer eingezogen. Die beiden bezogen auf der Wiener Donauinsel gegen die Kanadier Ben Saxton/Chaim Schalk mit einem 1:2 (- 19,18,- 13) ihre erste Niederlage im Turnierverlauf. Für Doppler/Horst geht es am Donnerstag weiter, die Auslosung des Gegners erfolgt am Mittwoch. Oben im Video sehen Sie die geniale Stimmung am Center Court.