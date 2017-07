Trotz Niederlage: Gute Leistung von Seidl/Winter

Den ersten Aufschlag der Partie im fast zur Gänze gefüllten Center Court hatte ehrenhalber IOC- Präsident Thomas Bach vorgenommen.

Vor Seidl/Winter waren am Samstag Thomas Kunert/Christoph Dressler in ihrer Auftaktpartie den Kubanern Sergio Gonzalez/Diaz Nivaldo ebenfalls ohne Satzgewinn unterlegen. Der zweite Turniertag, der Prachtwetter ohne den am Vortag störenden Wind zu bieten hatte, brachte bis zum frühen Abend noch zwei weitere ÖVV- Spiele.