Trimmel, Pogatetz und Co. voll auf Aufstiegskurs

Der 1. FC Union Berlin bleibt in der zweiten deutschen Bundesliga die Mannschaft der Stunde. Die Mannschaft von Trainer Jens Keller gewann am Freitagabend mit den durchspielenden Österreichern Christopher Trimmel und Emanuel Pogatetz beim FC St. Pauli 2:1 und liegt nach dem fünften Sieg in Serie als Zweiter nur noch zwei Punkte hinter Stuttgart, das gegen Bochum 1:1 spielte.