Tricks & Traumtore: Super- Finale beim Hallencup!

Was für ein Finaltag, was für Spannung beim "Krone"- Hallencup des Wiener Stadtschulrats - und des Turnier- Sponsors, Griesson - de Beukelaer. Die Hermann- Broch- Gasse hat sich im 20. Jahr des Turniers den Pokal geholt, es gratulierten auch die Rapid- Profis Philipp Schobesberger und Maxi Hofmann live in der Wiener Stadthalle (siehe Video oben). Für den besten Spieler gab es ein von David Alaba signiertes Bayern- Trikot - und alle Kids strahlten um die Wette.