Triathlon- Star niedergeschlagen und ausgeraubt

Dabei wurden dem Ironman- Weltmeister von 2013 das Smartphone sowie die Radbrille entwendet. Van Lierde erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Er konnte das Spital mittlerweile aber wieder verlassen.

Van Lierde sollte am kommenden Sonntag am Ironman Südafrika in Port Elizabeth teilnehmen. 2015 hatte der Ex- Europameister diese offenen afrikanischen Ironman- Meisterschaften gewonnen. Im nächsten Jahr wird in Port Elizabeth unter anderem auch die Triathlon- WM über die halbe Ironman- Distanz ausgetragen.