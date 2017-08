Trentin gewinnt 10. Etappe im Sprint vor Rojas

Der Kolumbianer liegt gesamt damit weiterhin 36 Sekunden hinter Froome, allerdings nur noch eine vor Nicolas Roche. Der Ire vom Team BMC nahm dem Duo als Tages- Zwölfter 29 Sekunden ab. In der Reihenfolge an den Top Ten änderte sich nach dem ersten Ruhetag der Vuelta auf der 164,8- km- Fahrt aber nichts.

Trentin hatte sich aus einer ursprünglich 18 Fahrer umfassenden Fluchtgruppe heraus mit Joaquin Rojas abgesetzt und gewann den Zweier- Zielsprint eine Sekunde vor dem Spanier. Trentin hatte in der ersten Vuelta- Woche schon die Etappe in Tarragona - damals im Spurt des Feldes - für sich entschieden. Er bescherte seiner belgischen Mannschaft Quick- Step den bereits vierten Erfolg in der aktuellen Vuelta.

Auf dem letzten Berg waren Angriffe der Favoriten ausgeblieben. Erst in der 21,8 km langen Abfahrt zum Ziel versuchte es der Italiener Vincenzo Nibali mit einer Attacke. Der Sizilianer konnte zunächst eine Lücke aufreißen, wurde aber schließlich wieder gestellt. Besser machte es Roche. Der Tiroler Stefan Denifl wurde 10:20 Minuten zurück Tages- 62. und löste in der Gesamtwertung als 98. Marco Haller als bester der drei Österreicher ab.

Die Ergebnisse der 10. Etappe (Caracava de la Cruz - Alhama de Murcia/164,8 km):

1. Matteo Trentin (ITA) Quick- Step 3:34:56 Stunden

2. Jose Joaquin Rojas (ESP) Movistar 1 Sekunde zurück

3. Jaime Roson Garcia (ESP) Caja Rural +19

4. Jacques Janse van Regensburg (RSA) Dimension Data +21

5. Alexandre Geniez (FRA) AG2R +56

6. Marc Soler (ESP) Movistar +59

7. Luis Leon Sanchez (ESP) Astana 2:22 Minuten zurück

8. Alessandro de Marchi (ITA) BMC gleiche Zeit

9. Arnaud Courteille (FRA) FDJ +2:40

10. Rafael Reis (POR) Caja Rural +3:05

Weiters:

62. Stefan Denifl (AUT) Aqua Blue +10:20

148. Marco Haller (AUT) Katjuscha +17:33

162. Patrick Konrad (AUT) Bora gleiche Zeit

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Christopher Froome (GBR) Sky 40:12:44 Stunden

2. Esteban Chaves (COL) Orica +36 Sekunden

3. Nicolas Roche (IRL) BMC gleiche Zeit

4. Vincenzo Nibali (ITA) Bahrain +1:17 Minuten

5. Tejay van Garderen (USA) BMC +1:27

6. David de la Cruz (ESP) Quick- Step +1:30

7. Fabio Aru (ITA) Astana +1:33

8. Michael Woods (CAN) Cannondale +1:52

9. Adam Yates (GBR) Orica +1:55

10. Ilnur Sakarin (RUS) Katjuscha +2:15

Weiters:

98. Stefan Denifl (AUT) Aqua Blue +1:12:13 Stunden

112. Marco Haller (AUT) Katjuscha 1:18:47

145. Patrick Konrad (AUT) Bora 1:36:14