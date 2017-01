Traumlauf! Hirscher jagt zum Wunder von Kitzbühel

Unfassbar, dieser Marcel Hirscher - 42. Weltcup- Sieg! Österreichs Ski- Superstar lag nach dem ersten Durchgang des Slaloms am Ganslernhang in Kitzbühel über eine Sekunde hinter dem Führenden Dave Ryding und setzte im zweiten Durchgang einen irren Traumlauf, eine Wahnsinnsfahrt in den Schnee des berühmtesten Ski- Ortes der Welt! Zwei Sekunden hatte er Vorpsrung, als er die Ziellinie überquerte, am Ende 76 Hundertstel auf den Zweiten Dave Ryding. Marcel ballte vor den Augen der Bayern- Stars David Alaba und Franck Ribery und 60.000 anderer Österreicher die Faust. Denn er war der strahlende Sieger! Seinen Traumlauf gibt es oben im Video.