Transferzoff eskaliert: Modeste verklagt Köln!

Peter Stöger hat mit dem 1. FC Köln am Dienstag seine Zelte in Bad Radkersburg aufgeschlagen. Der 51- Jährige, der Köln in der abgelaufenen Saison überraschend in den Europacup geführt hatte, betonte die Wichtigkeit dieser Vorbereitung. "Wir haben (wegen des Europacups, Anm.) ein paar Wochen, wo wir unter der Woche keine Schwerpunkte setzen können, deshalb müssen wir das im Vorfeld timen." Indes eskaliert der Transferzoff um Torjäger Anthony Modeste.