Tradition? RB- Leipzig- Boss stichelt gegen Kritiker

Nach nur einem Jahr in der deutschen Bundesliga hat RB Leipzig das Champions- League- Ticket sicher (siehe Video oben). Trotz der tollen Erfolge als Sensations- Aufsteiger steht der Klub immer wieder aufgrund des Engagements von Red Bull in der Kritik. Kommerz statt Tradition lautet der Vorwurf. In einem Interview mit der "Bild"- Zeitung hat sich Vorstandschef Oliver Mintzlaff dagegen gewehrt.