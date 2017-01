Tour- Sieg für Kraft nach Windchaos in weiter Ferne

Das und die krankheitsbedingt maue Platzierung von Kraft bedeuten nun, dass der Salzburger am Bergisel viel an Terrain eingebüßt und die Tournee- Siegchance wohl vergeben hat. Der kraftlose Kraft kam mit 116 Metern nur an die 18. Stelle und liegt in der Zwischenwertung der 65. Auflage fast 17 Punkte hinter Tande (128,5 Meter) zurück. Der Norweger durfte sich also nach Garmisch erneut über einen Sieg freuen und führt die Tournee- Gesamtwertung vor dem Finale in Bischofshofen rund zwei Punkte vor dem Polen Kamil Stoch an. Der Pole, der nach einem Sturz im Probedurchgang gehandicapt war ("Ich kann meinen Arm nicht bewegen"), rettete mit dem vierten Platz (120,5 m) seine gute Ausgangsposition für die Entscheidung am Freitag.

Stefan Kraft Foto: GEPA

Podestplätze von Johansson und Klimow eher Zufall

Der Sieg Tandes bei gutem Aufwind war angesichts dessen Topform verdient. Sein Teamkollege Robert Johansson und der Russe Jewgenij Klimow verdankten ihre ersten Podestplätze der Karriere aber wohl vor allem dem starken Aufwind bei ihren Sprüngen. Der erste Durchgang dauerte wegen der windbedingten Verzögerungen mehr als eineinhalb Stunden, die nahende Dämmerung machte das vorzeitige Ende unumgänglich. Auch vor drei Jahren war der Bewerb in nur einem Durchgang entschieden worden und so wie damals stand auch am Mittwoch erstmals bei dieser Tournee kein ÖSV- Springer auf dem Podest.

ÖSV- Coach Liegl stellt sich vor Schützling Huber

Der am stärksten erkrankte Michael Hayböck konnte gar nicht antreten. Andreas Kofler wurde nur 29. und Florian Altenburger stürzte sogar wegen des bei wärmerem Wetter nicht optimal präparierten Auslaufs. Er erlitt ein leichtes Schleudertrauma. Beide hatten ebenfalls an dem Virus laboriert. Damit der negativen Begleiterscheinungen nicht genug, wurde Stefan Huber auch noch disqualifiziert. Die Ampel schaltete vor dem Sprung des Salzburgers auf Grün, doch sein Trainer Florian Liegl gab wegen der aus seiner Sicht gefährlichen Windbedingungen kein Freizeichen. "Ich brauche den Stefan Huber noch, deshalb habe ich ihn nicht abgelassen", erklärte der Coach der zweiten Trainingsgruppe.

Die österreichischen Trainer Heinz Kuttin und Florian Liegl Foto: APA/EXPA/JAKOB GRUBER

Kuttin: "Entscheidungen sind gegen unsere Meinung getroffen worden"

Auch Stefan Kraft war vom wechselnden Wind betroffen. Mehr als 40 Sekunden musste der Gesamt- Zweite als letzter Springer auf dem Balken warten, ehe Borek Sedlak, der Assistent von Renndirektor Walter Hofer, die Ampel doch noch auf Grün schaltete. "Da hat man nicht richtig gehandelt. Alle Entscheidungen sind gegen unsere Meinung getroffen worden", kritisierte ÖSV- Cheftrainer Heinz Kuttin die dreiköpfige Jury, in der erstmals auch Marion Vettori, die Tochter von ÖSV- Sportchef Ernst Vettori, als Rennleiterin vertreten war. Kraft landete schon vier Meter vor dem K- Punkt. Den Probedurchgang hatte er wegen seiner körperlichen Schwäche ausgelassen.

Kraft: "Braucht ein Wunder, aber vielleicht kommt ja etwas zurück"

"Es wäre besser gewesen, sie hätten mich rausgelassen vom Balken. Das zipft mich etwas an, aber es nützt nichts", ärgerte sich der Pongauer im ORF- TV- Interview. "Ich bin rausgehüpft und habe nie ein Luftpolster bekommen. Der Sprung war keine Rakete, aber für 125 Meter reicht es normal immer", erklärte Kraft. Es sei bitter, dass es keinen zweiten Durchgang gegeben habe. "Da hätte sich alles noch etwas ausgeglichen." Wie zum Hohn schlief bald nach dem Ende der Wind ein. Ein Flutlicht in Innsbruck ist auch für die Bewerbe der WM 2019 noch nicht gesichert. Trotz des Rückstands sieht Kraft noch Chancen, seinen Gesamtsieg von 2015 zu wiederholen. "Jetzt gibt es nur volle Attacke. 17 Punkte sind nicht viel, denn Bi'hofen ist eine große Schanze", meinte Kraft. "Es braucht sicher ein Wunder, aber vielleicht kommt ja etwas zurück."

Noriaki Kasai und seine Jubiläumstorte Foto: GEPA

Noriaki Kasai zog in dem diffizilen Bewerb hingegen ein gutes Los. Dem 44- jährigen Japaner gelang erstmals bei dieser Tournee mit Rang zehn eine gute Platzierung und das just in seinem 100. Bewerb der Traditionsserie. ÖSV- Präsident Peter Schröcksnadel gratulierte mit einer Torte in Schanzenform.

Das Ergebnis:

1. Daniel- Andre Tande (NOR) 125,7 Punkte (128,5 Meter)

2. Robert Johansson (NOR) 123,1 (133,0)

3. Jewgenij Klimow (RUS) 119,1 (127,0)

4. Kamil Stoch (POL) 117,4 (120,5)

5. Andreas Stjernen (NOR) 117,1 (122,5)

6. Maciej Kot (POL) 117,0 (121,0)

7. Manuel Fettner (AUT) 116,7 (120,0)

7. Piotr Zyla (POL) 116,7 (121,0)

9. Sebastian Colloredo (ITA) 114,4 (122,5)

10. Noriaki Kasai (JPN) 114,3 (125,5)

11. Stephan Leyhe (GER) 113,0 (120,5)

12. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 111,2 (120,5)

13. Andreas Wellinger (GER) 110,7 (119,0)

14. Jarkko Määttä (FIN) 110,4 (125,5)

15. Karl Geiger (GER) 110,0 (125,0)

16. Lukas Hlava (CZE) 106,9 (120,5)

17. Dawid Kubacki (POL) 105,6 (115,0)

18. Stefan Kraft (AUT) 103,3 (116,0)

19. Peter Prevc (SLO) 103,0 (114,0)

20. Jakub Janda (CZE) 102,2 (114,0)

21. Mackenzie Boyd- Clowes (CAN) 102,1 (115,5)

22. Denis Kornilow (RUS) 100,8 (114,0)

23. Clemens Aigner (AUT) 100,7 (114,0)

23. Jan Ziobro (POL) 100,7 (115,0)

25. Domen Prevc (SLO) 100,4 (112,5)

26. Roman Koudelka (CZE) 98,8 (118,5)

27. Andreas Kofler (AUT) 98,4 (111,5)

28. Richard Freitag (GER) 97,6 (114,0)

29. Markus Eisenbichler (GER) 97,0 (112,0)

30. Daniel Huber (AUT) 92,3 (108,0)

Der Stand in der Vierschanzentournee- Gesamtwertung:

1. Daniel- Andre Tande (NOR) 710,3 Punkte

2. Kamil Stoch (POL) 708,6

3. Stefan Kraft (AUT) 693,7

4. Piotr Zyla (POL) 686,7

5. Manuel Fettner (AUT) 671,1

6. Markus Eisenbichler (GER) 669,0

7. Maciej Kot (POL) 665,5

8. Stephan Leyhe (GER) 651,2

9. Peter Prevc (SLO) 648,0

10. Jewgeni Klimow (RUS) 647,7

Weiters:

17. Andreas Kofler (AUT) 625,8

23. Markus Schiffner (AUT) 574,1

24. Michael Hayböck (AUT) 561,5

33. Florian Altenburger (AUT) 421,0

48. Elias Tollinger (AUT) 198,0

55. Clemens Aigner (AUT) 100,7

57. Daniel Huber (AUT) 92,3

Der Stand im Gesamt- Weltcup:

1. Daniel- Andre Tande (NOR) 632 Punkte

2. Domen Prevc (SLO) 596

3. Kamil Stoch (POL) 533

4. Stefan Kraft (AUT) 504

5. Maciej Kot (POL) 383

6. Manuel Fettner (AUT) 364

7. Markus Eisenbichler (GER) 361

8. Michael Hayböck (AUT) 329

9. Severin Freund (GER) 309

10. Andreas Kofler (AUT) 252

11. Andreas Stjernen (NOR) 223

12. Piotr Zyla (POL) 217

13. Peter Prevc (SLO) 202

14. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 198

15. Jewgenij Klimow (RUS) 169

Weiters:

35. Markus Schiffner (AUT) 28

44. Clemens Aigner (AUT) 8

48. Florian Altenburger (AUT) 4

54. Daniel Huber (AUT) 1

Der Stand im Nationencup:

1. Polen 1795 Punkte

2. Österreich 1790

3. Deutschland 1674

4. Norwegen 1320

5. Slowenien 1128

6. Japan 360

7. Tschechien 355

8. Frankreich 198

9. Russland 184

10. Schweiz 85