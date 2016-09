Totti führt AS Roma in Austria- Gruppe zu 4:0- Sieg

Beim 1:0 durch Kevin Strootman assistierte Totti per Freistoß, den Endstand von Mohamed Salah (55.) bereitete er mit einem Lupfer vor. Dazwischen staubte Fazio (45.+2) nach einem Freistoßkracher Tottis ab, Fabrizio fabrizierte zudem ein Eigentor (47.). In Gruppe F kam Genk bei einem 3:1 gegen Sassuolo zum ersten Sieg. Karelis (8.), Bailey (25.) und Buffel (61.) trafen für die Belgier, auf der Gegenseite schrieb sich Politano in die Schützenliste ein (65.). Zum Auftakt hatte Genk 2:3 gegen Rapid verloren. Weil Rapid in Bilbao 0:1 unterlag haben nun alle vier Teams drei Zähler auf dem Konto.

Krasnodar besiegt in Salzburg- Gruppe Nizza 5:2

Der FK Krasnodar ist indes wie auch Schalke 04 in der Salzburg- Gruppe weiter makellos. Nach dem 1:0- Auftaktsieg gegen Österreichs Meister setzten sich die Russen am Donnerstag auch gegen den französischen Tabellenführer OGC Nizza mit 5:2 durch und halten in Gruppe I wie Schalke bei sechs Punkten. Fedor Smolow (22.), Joazinho (33./65.), der bereits gegen Salzburg getroffen hatte, sowie Ari (86./90.+3) trafen für Krasnodar. Mario Balotelli (42.) und Wylan Cyprien (71.) erzielten für die Franzosen die zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.

Manchester United siegt, Inter Mailand enttäuscht

In Gruppe A sorgte Zlatan Ibrahimovic mit seinem Kopfballtor in der 69. Minute nach Rooney- Vorarbeit für die ersten Punkte für Manchester United. Die Mourinho- Elf besiegte Sorja Luhansk hauchdünn mit 1:0. Jungstar Marcus Rashford hatte zudem mit einem Lattentreffer Pech. Inter Mailand hingegen kassierte bereits seine zweite Niederlage: Die Italiener unterlagen bei Sparta Prag mit 1:3. Für den höchsten Sieg des Tages sorgte Zenit St. Petersburg, das in Gruppe D den niederländischen Vertreter AZ Alkmaar 5:0 abfertigte. Ebenfalls bei sechs Punkten und damit klar auf Aufstiegskurs liegt auch Schachtjor Donezk, das gegen Braga aus Portugal 2:0 gewann.

Hütters Young Boys Bern holen beim FK Astana 0:0

Trainer Adi Hütter kam indes mit seinen Young Boys Bern auswärts beim FK Astana nicht über ein torloses Remis hinaus. Beide Teams konnten damit jedoch zumindest in Gruppe B anschreiben. ÖFB- Legionär Thorsten Schick wurde in der 81. Minute eingewechselt. In einem vorgezogenen Match am Nachmittag gewann Mainz 05 gegen den FK Qabala aus Aserbaidschan in einem abwechslungsreichen Spiel 3:2.

Onisiwo bei Mainz nur auf der Bank

Die beiden erst kurz zuvor eingewechselten Jhon Cordoba (68.) und Levin Öztunali (78.) drehten mit ihren Treffern noch das Spiel. Yoshinori Muto hatte Mainz kurz vor der Pause in Führung gebracht (41.), ehe Ruslan Qurbanov (57.) und Sergei Zenjov (62.) für die vorübergehende Führung des Außenseiters sorgten. Der FSV hat nach dem 1:1 gegen Saint Etienne zum Auftakt in der Gruppe C nun eine gute Ausgangsposition. Der Ex- Mattersburger Karim Onisiwo saß bei den Deutschen nur auf der Bank.