Tottenham- Star Kane brilliert auch gegen Everton

Mit seinen Liga- Treffern 18 und 19 in dieser Saison hat Englands Nationalstürmer Harry Kane Tottenham Hotspur zum neunten Liga- Heimsieg in Serie geschossen. Der Angreifer erzielte am Sonntag an der White Hart Lane in der 20. und 56. Minute zwei Tore zum 3:2 gegen Everton und sorgte damit für eine Klub- Bestmarke in der Premier League.