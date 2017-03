Toto Wolff sieht "Anbruch einer neuen Ära"

"Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber zusammenfassend kann man sagen, dass wir nicht schnell genug waren. Deshalb ist Sebastian der verdiente Sieger", sagte Wolff, der Ferrari- Teamchef Maurizio Arrivabene persönlich gratulierte. "Wie Sebastian mit Lewis mitgehalten hat, war eine echte Überraschung. Wir haben angedrückt was geht, aber waren nicht in der Lage, davonzuziehen."

Foto: GEPA

Die genauen Gründe dahinter kenne er noch nicht. "Ich weiß es nicht", gestand Wolff, der allerdings schon im Vorfeld gemeint hatte, dass es durch die Autos der neuen Generation an der Spitze enger zugehen dürfte als in den vergangenen Jahren.

"Toll für die Fans"

Durch die neuen Chassis- Regeln, die vor der Saison implementiert wurden, gebe es eben noch viele Unbekannte, meinte Wolff. "Es ist der Anbruch einer neuen Ära", sagte der 45- Jährige. "Wir haben uns immer darauf eingestellt, dass es nicht so weitergehen kann, dass wir alles in Grund und Boden fahren. Das hat es nie gegeben in der Form", erklärte Wolff. "Dass wir uns jetzt mit Ferrari matchen, ist aufregend, vor allem toll für die Fans. Es ist eine neue Herausforderung für uns."