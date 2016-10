Tor und Assist! Junuzovic lässt Bremen jubeln

Zlatko Junuzovic war am Samstag einer der Matchwinner von Werder Bremen beim zweiten Saisonsieg in der deutschen Bundesliga. Der ÖFB- Teamspieler brachte Bremen beim 2:1- Heimsieg gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 in Führung (13.) und bereitete den 2:1- Siegestreffer durch Ousman Manneh (59.) vor. Leverkusens Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (27.).