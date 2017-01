Tor der Runde! Reporter flippt wegen Alaba aus

Das traumhafte Freistoß- Tor von David Alaba hat es zum Tor der Runde in der deutschen Fußball- Bundesliga geschafft! Eine große Ehre für den Österreicher, der seinen Freistoß ganz exakt ins Kreuzeck "geschnippelt" hatte! Und er brachte den SKY- Reporter zum Ausflippen: "Haaahaaahaaa! Was' ein Freistoß, was' ein Freistoß!", tönte der Mann lauthals in sein Mikro. Im Video oben sehen Sie nicht nur Alabas Traumtor beim 2:1- Sieg der Bayern, sondern auch die vier weiteren Top- Tore dieser Runde. Viel Spaß dabei!