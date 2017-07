Toptalent Neves: Liga zwei statt Champions League

Stolze 17 Millionen Euro lassen sich die Wolverhampton Wanderers die Dienste des "Sechsers" kosten. "Das ist ein sehr großer Klub", wird Neuzugang Neves in einer Pressemitteilung zitiert. Immerhin wurden die "Wolves" vergangene Saison 15. - nicht aber in der Premier League, sondern in der zweitklassigen Championship.

Neves machte 2015 auf sich aufmerksam, als er den FC Porto mit 18 Jahren als Kapitän in einem Champions- League- Spiel auf den Rasen führte. Bis heute ist das Rekord. Nun also Championship statt Champions League. Mit seinen 20 Jahren kann Neves bereits auf 93 Profieinsätze für den FC Porto zurückblicken. Für die portugiesische U21 stand er 23- mal auf dem Platz. Zuletzt auch bei der Europameisterschaft in Polen.

Chinesisches Geld und bekannter Trainer

Vor einem Jahr übernahm "Fosun International Limited", eine chinesische Investmentfirma, den dreimaligen englischen Meister (zuletzt 1959). 2013 war Wolverhampton sogar bis in Liga drei durchgereicht worden. Der neue Trainer der "Wolves" ist für Neves jedenfalls kein unbekannter. Nuno Espirito Santo war im Mai, wegen Erfolglosigkeit, als Trainer des FC Porto entlassen.

International gilt Ruben Neves als Top- Talent auf der Sechser- Position. Wolverhampton greift deshalb auch tief in die Tasche. Die 17 Millionen Euro Ablöse sind für den Zweitligisten vereinsinterner Rekord. Der Mittelfeldspieler hat sich bis 2022 an Wolverhampton gebunden. "Ich möchte der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen", so Neves.