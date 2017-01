Topduell: Barcelona gastiert bei Atletico Madrid!

Während Barcelona zuletzt drei Mal in Folge im Finale stand und dabei die Copa del Rey zweimal gewann, wäre es für Atletico der erste Endspiel- Einzug seit dem Titelgewinn 2013. Die Madrilenen genießen im Hinspiel am Mittwoch im Estadio Vicente Calderon Heimrecht.

Barcelona will nach Remis zurückschlagen

"In diesem Match gibt es einen Spezialpreis für den Sieger, das ist das Finale der Copa del Rey", sagte Barca- Coach Luis Enrique. Sein Team musste in den vergangenen Tagen damit umgehen, dass im Liga- Duell mit Betis Sevilla am Samstag ein klares Tor aberkannt wurde. "Ich weiß nicht, ob sich das auswirken wird", meinte Enrique. "Ich denke nicht, weil es so viele Spiele gibt und so viele verschiedene Wettbewerbe, dass die Spieler gewöhnt sind, solche Situationen wegzustecken."

Atletico mit Problemen in der Liga

Atletico spielte in den vergangenen drei Partien dreimal unentschieden - eigentlich zu wenig für die Ansprüche von Trainer Diego Simeone. In der Liga liegt der Tabellenvierte schon zehn Punkte hinter Spitzenreiter Real Madrid. "Wir haben schon gezeigt, dass wir in der Lage sind, solche Probleme hinter uns zu lassen und Titel zu gewinnen", warnte Stürmer Fernando Torres dennoch. Er versprach einen "magischen Abend".