Tomaten- Schiri vereitelte Austria den zweiten Sieg

Nun ja, zerlegt hat die Austria die Gruppe noch nicht, auch nicht den donnerstägigen Gegner Viktoria Pilsen. Der nach dem Kantersieg des AS Roma gegen Giurgiu (4:0 mit drei Totti- Assists) wohl der Hauptkontrahent der Violetten im Kampf um Gruppenplatz zwei wird - vorausgesetzt, den Wienern gelingt nicht im kommenden anstehenden Doppelduell mit der Startruppe aus der ewigen Stadt eine Sensation. Zumindest bei Spiel eins in Rom wird’s das Duell der beiden punktegleich Führenden in der Gruppe E (beide vier Punkte).

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Am Donnerstag sahen 16.509 Zuschauer eine beherzt kämpfende Austria, die wieder ihr freundliches, ihr "Europacup- Gesicht" aufgesetzt hatte, der Lohn war ein "zu Null", erstmals seit dem Aufstieg in Trnava am 4. August erhielt Violett kein Gegentor. Leider stand aber auch vorne erstmals seit zwei Monaten wieder die Null - wie zuletzt am 28. Juli bei der 0:1- Heimniederlage gegen Trnava. Diesmal vor allem wegen dem schottischen Schiedsrichter- Gespann, ein reguläres Tor von Kayode war zu Unrecht wegen Abseits aberkannt worden. Da hatte der Assistent Tomaten auf seinen Augen, wie auch Alexander Grünwald feststellte: "Ich hatte mich schon im Spiel gewundert, warum der Assistent die Fahne hob - das muss er doch sehen, dass Kayode nicht im Abseits stand!"

Trainer Thorsten Fink zur Nullnummer: "Es war eine Super- Leistung meiner Mannschaft gegen den tschechischen Meister, ich muss jedem einzelnen Spieler gratulieren. Und vielleicht entscheiden beim direkten Vergleich die Auswärtstore, da war es schon gut, zu Null zu spielen. Jetzt freuen wir auf das Doppelduell mit Roma, das werden zwei tolle Spiele, die wir alle genießen. Wenn wir weiterhin so diszipliniert agieren, dann sind wir auch gegen die Italiener nicht chancenlos."

