Tochter von Sprint- Star Tyson Gay erschossen

"Ich bin so verwirrt", sagte Tyson Gay dem Fernsehsender Lex 18. "Es ist so verrückt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist." Die Schüsse waren laut Polizei aus zwei Fahrzeugen abgegeben worden, zwei Insassen des einen Wagens konnten bereits festgenommen werden. Die Insassen des anderen Fahrzeuges sind flüchtig.

Trinity Gay wollte in die Fußstapfen ihres Vaters treten und war an ihrer High School Mitglied im Sprintteam. Vater Tyson Gay gilt als größter Konkurrent von Usain Bolt und hat an den vergangenen drei Olympischen Spielen teilgenommen. 2012 gewann er in London mit der 4 x 100- Meter- Staffel Silber. Die Medaille wurde dem Team wegen einer Doping- Affäre um Gay später wieder aberkannt.