Titelverteidiger Deutschland feiert den 1. Sieg!

Gegen Italien trafen Josephine Henning per Kopf in der 19. Minute und Babett Peter mit einem Foulelfmeter in der 67. Minute. Zuvor hatte Schweden in Deventer dank Stürmerstar Lotta Schelin (22.) und Stina Blackstenius (51.) ebenfalls den ersten Sieg geholt.

Zum Abschluss der Gruppe kommt es am Dienstag zu den Duellen Schweden - Italien und Deutschland - Russland. Die Russinnen dürfen mit drei Punkten ebenfalls noch Aufstiegshoffnungen hegen.