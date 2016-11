Titelverteidiger Cleveland weiter ungeschlagen

Titelverteidiger Cleveland Cavaliers bleibt in der neuen Saison der National Basketball Association (NBA) weiter ungeschlagen. Die Mannschaft um Superstar LeBron James gewann am Dienstagabend das Heimspiel gegen die Houston Rockets in einer hochklassigen Partie mit 128:100 und holte sich den vierten Sieg im vierten Spiel. Den Rockets nutzten auch 41 Punkte von Top- Scorer James Harden nichts.