Titel praktisch fix! Salzburg gehen die Gegner aus

Der erneute Meistertitel ist Red Bull Salzburg wohl nicht mehr zu nehmen. Nach dem 1:0- Sieg am Sonntag gegen Sturm Graz liegen die Mozartstädter acht Runden vor Schluss schon zwölf Punkte vor Verfolger Altach. Das Goldtor für die Bullen erzielte am Sonntag Radosevic in der 56. Minute aus einem direkt verwandelten Freistoß.