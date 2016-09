Tischtennis- Herren besiegen Dänemark klar 3:0

Das österreichische Tischtennis- Nationalteam der Herren hat am Dienstag in Hard mit einem 3:0- Sieg gegen Dänemark einen souveränen Start in die EM- Qualifikation hingelegt. Robert Gardos, Daniel Habesohn und Stefan Fegerl gaben gemeinsam nur einen Satz ab. Das nächste Match in der Dreier- Gruppe A hat die ÖTTV- Truppe am 1. November in Budapest gegen Ungarn zu bestreiten.