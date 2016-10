Tischtennis- EM: Stefan Fegerl souverän

Während die Ex- Europameister Daniel Habesohn und Robert Gardos überraschend bereits in der 1. Runde des Herren- Doppels scheiterten, ließen Fegerl und sein portugiesischer Partner Joao Monteiro nichts anbrennen. Sie setzten sich gegen Gummers/Oostwunder aus Holland mit 4:1 durch. Fegerl und Monteiro hatten im Vorjahr sensationell Gold im Herren- Doppel bei der EM in Russland gewonnen.

Im Herren- Einzel setzte sich Fegerl gegen den Russen Sadi Ismailow mit 4:0 durch und steht damit in der Runde der letzten 32. Dort ist am Freitag der Engländer Liam Pitchford der Gegner. Gardos trifft nach seinem 4:2- Erfolg gegen Steffen Mengel aus Deutschland am Freitag in der 2. Runde ebenfalls auf einen Engländer - auf Paul Drinkhall. Im Einzel ausgeschieden sind hingegen Daniel Habesohn und David Serdaroglu.

Bei den Damen bot Liu Jia gegen Daria Trigolos aus Weißrussland beim 4:1 eine starke Leistung, trifft in der 2. Runde auf die starke Deutsche Kristin Silbereisen. Sofia Polcanova besiegte die Luxemburgerin Sarah de Nutte, spielt am Freitag gegen die Russin Polina Michajlowa.